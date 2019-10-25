Son Dakika Haberleri: Mustafa Savaş, kendisini paylaştığı görüntü ile savundu
Son Dakika Yerel Mustafa Savaş, kendisini paylaştığı görüntü ile savundu

Mustafa Savaş, kendisini paylaştığı görüntü ile savundu

1 saat önce

Mustafa Savaş, kendisini paylaştığı görüntü ile savundu AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş: "Cepheden alınan görüntülerde benim niyetimin ne olduğu da, Özlem Hanımın rahatsız edilmediği de ve dostça yürüyüşümüz de gözükmektedir"AYDIN - TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti...

Mustafa Savaş, kendisini paylaştığı görüntü ile savundu

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş:

"Cepheden alınan görüntülerde benim niyetimin ne olduğu da, Özlem Hanımın rahatsız edilmediği de ve dostça yürüyüşümüz de gözükmektedir"

AYDIN - TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu'nu ittirdiği iddialarını yalanlayarak; "Cepheden alınan görüntülerde benim niyetimin ne olduğu da, Özlem Hanımın rahatsız edilmediği de ve dostça yürüyüşümüz de gözükmektedir" dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, hakkında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na omuz attığı yönündeki haberlerin ve paylaşımların gerçekten uzak olduğunu paylaştığı görüntüyle yalanladı.

Mustafa Savaş, yaptığı açıklamada; "Devlet terbiyesi almış, uzun yıllar devlete hizmet etmiş biri olarak, aile değerlerimin, siyaset tarzımın, siyaset üslubumun nasıl olduğunu bütün Aydınlı hemşehrilerim bilmektedir. Aydın'ın hizmete ihtiyacı var, ilin milletvekili olarak parti ayrımı gözetmeden gerek büyükşehir gerek ilçe belediyelerimizin işlerine canla başla koşuyoruz. Özlem Çerçioğlu ile yıllardır rakip olarak siyaset yapıyoruz. Bu güne kadar her ikimiz de Türkiye'ye örnek olacak bir yarış içinde olduk. Futbol maçı izleyen herkes bilir, bir kamera açısından hakeme kızar ve neden penaltıyı vermedi deriz, pozisyonu doğru gösteren açıyı seyrettiğimizde oyuncunun kendisini nasıl ustaca yere bıraktığını görürüz. Cepheden alınan görüntülerde benim niyetimin ne olduğu da, Özlem Hanımın rahatsız edilmediği de ve dostça yürüyüşümüz de gözükmektedir. Hatta görüntülerin devamında açıkça görülmektedir ki Özlem Hanımın anlamlandıramadığım şekilde uzaklaştığını fark edip, protokol hattına yakınlaşması için davet ettim. Aklıselim insanların gereksiz gündem oluşturma çabalarına itibar etmeyeceklerini umuyorum" dedi.

Mustafa Savaş, kendisini paylaştığı görüntü ile savundu

Mustafa Savaş, Milletvekili, AK Parti, Aydın, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:58 Kaynak: İHA
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