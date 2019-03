Mustafa Savaş, "Seçimi Kaybetme Korkusuna Kapıldılar"

Cumhur İttifakının Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayının 2014 yılında söz verdiği 133 tane projeden 120 tanesini yapamadığını açıklayan Savaş, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanının basından kaçtığını ve seçimi kaybetme korkusuna kapıldığını belirterek, "Yalan yanlış beyanatlarla bulunuyorsun. Kamuoyu önünde Aydınlı vatandaşlarımızdan özür dile. Bunu da yapmayacaksan istifa et" dedi.



Mevcut belediyenin 10 yıllık karnesinin hiç iç açıcı olmadığını belirten Savaş, "Yapılanlara baktığımızda karneleri hep sıfır. Ben kendisine çağrıda bulunmak istiyorum. Kendisini istediği bir televizyon kanalında karşı karşıya gelmeye davet ediyorum. Ama biliyorum ki o buna cesaret edemez. Soruyorum, basın mensuplarının karşısına neden çıkmıyorsun? Yine soruyorum, ulusal kanallarda dönen reklamların parasını nerden karşılıyorsunuz? Ben her yerde gazetecilerden soru alıyorum. Sorulan bütün soruları cevaplıyorum. Basınla sürekli beraberim. Onunda bu yürekliliği ve cesareti göstermesini istiyorum. Bizimle ilgili kara propaganda yapmaya başlamışlar. Bunlar son derece yakışıksız çalışmalar. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanına cevap vermesi gereken çok sorularımız var. Su gelirlerinde günde 1 milyon lira Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına para giriyor. Yılda 365 milyon lira yapar. 5 yılda 1,5 milyar lira yapar. Ben abone olan 500 bin vatandaşım adına soruyorum, bu parayı nereye aktardın? Çık, Aydın halkına açıkla. Aydın'da doğrular söylenmiyor. Kalkmış birde seçim için yalan söylenmez diyor. Ama hep yalan söylüyor. Suyu %7 oranında indirdiklerini ve 1 Ocak 2019'dan itibaren indirimin faturalara yansıyacağını duyurmuştu. Herkes faturasını alsın ve endekslere bakarak kontrol etsin. Didim ilçesinden bir örnek verelim, vatandaş 12 metre küp su tüketmiş ve su bedeli 68.16 lira gelmiş. Gelen 68.16 liralık fatura bedelini 12 metre küpe böldüğümüzde suyun bedeli 5,68 lira oluyor. Bu fatura, Aralık 2018 ayına aitti. Şimdi yine aynı ilçemizin Mart 2019 ayına ait faturasına baktığımızda, vatandaş 10 metre küp su kullanmış. Su bedeli olarak faturası 56,8 lira gelmiş. Biz bunu yine hesapladığımızda suyun fiyatı yine 5,68 lira çıkıyor. Hani indirim yapmıştınız, indirim nerede? Bütün vatandaşlarımızın faturalarını saklamalarını istiyorum. Nisan ayından itibaren indirim nasıl oluyormuş herkes görecek. Bugüne kadar belediye binasına aldığı işçiler dışında bir kişiye istihdam oluşturdunuz mu? Benim bu sorularıma cevap versin. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı, çıksın basın önünde Aydın halkından özür dilesin. Ben size yalan söyledim desin. Eğer bunu yapmazsa, ben de kendisini istifaya davet ediyorum" dedi.



"Aydın'da kurumsal kimlik oluşturacağız"



Aydın'ın çok etkili ve kurumsal bir kimliğe ihtiyacı olduğu anlatan Savaş, "Bizim derdine düştüğümüz konular çok farklı. Biz Aydın'ın üretim kapasitesini nasıl arttırabiliriz bunu düşünüyoruz. Onların böyle bir derdi yok. Verdiği demeçlerde hep sosyal belediyecilikten bahsediyorlar. Emin olun biz daha fazla ve daha iyisini yaparız. Sosyal belediyecilik zaten bir belediyenin yapması gereken asli bir görevdir. İhtiyacı olan ve olmayan herkesin evine her şeyi gönderiyorlar. Biz iyi bir çalışma yapıp gerçekten ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza kart vereceğiz. Bu kartların içerisinde para bakiyesi olacak. O kişiler de ne ihtiyaçları varsa verdiğimiz gidip alışverişlerini yapabilecekler. Biz hiçbir zaman savurgan bir belediyecilik anlayışına sahip olmayacağız. Yapacağımız yenilik ve uygulamalarla Aydın'da hayatı kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.



"Aydın'da bir başarı hikayesi yazılacak"



Mevcut belediyenin 10 yıldır bütün iş bilmezlik ve beceriksizliklerini çeşitli bahanelerle ört pas etmek istediklerini dile getiren Savaş, şöyle konuştu: "Genel olarak baktığımızda Büyükşehir Belediyeleri arasında bu seçimde proje açıklamayan tek belediye, Aydın Büyükşehir Belediyesi'dir. Bunların seçimi kaybedeceklerini anladıklarını düşünüyorum. Bunları seçimi kaybetme korkusu sarmış ki hala proje açıklayamadılar. Zaten bu saatten sonra vatandaş bunlara inanır mı? Tabi ki inanmaz. Sizden iki defa borç almış ve geriye ödememiş bir kişiye siz üçüncü kez borç verir misiniz? İnandırıcılık kaldı mı? Vatandaşın yaklaşımı ve teveccühü bunu gösteriyor. Nisan ayından itibaren bizim tarafımızdan Aydın'da bir başarı hikayesi yazılacak. Biz hizmetten yana taraf olacağız. Herkesin bir siyasi görüşü var. Herkese saygı duyuyoruz. Biz bunları şirin görünmek için söylemiyoruz. Net söylüyoruz. Bizim havamız ve toprağımız çok değerli. Bütün nimetlerimizden faydalanacağız. Aydınlılar gurbet hasreti çekmeyecek. Çok önemli projelerimiz var. Biz küçük düşünmüyoruz, Dünya ile rekabet eden bir Aydın hayal ediyoruz" - AYDIN

