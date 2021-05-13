Mustafa Şentop bayram namazını Ayasofya'da kıldı (1) - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bizim tepkimiz, aslında Musevilere, Yahudilere karşı değil, siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, zulüm mekanına çeviren siyonist Yahudi, İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın, uluslararası hukuka aykırı bu tutumlar, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak bir tavır alması lazım" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Mustafa Şentop namaz sonrası açıklamalarda bulunarak, "Siyonist İsrail'in, Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve Filistin'de yaşayan kardeşlerimize karşı dozajını artıran bir zulüm ve saldırganlık içerisinde olduğunu her ramazan maalesef müşahede ediyoruz. Bu ramazan ayında da başta Kadir Gecesi olmak üzere yine bayram olması münasebetiyle bugün ve bugünlerde de devam eden bir zulüm politikası İsrail'in, bölgede cereyan ediyor. Bu, bütün İslam