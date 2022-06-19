Mustafa Şentop: "Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun" - Son Dakika
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Mustafa Şentop: "Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun"

19.06.2022 10:20
Mustafa Şentop: "Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Babalar Günü sebebiyle yayınladığı mesajda, “Evlatlarının iyi insanlar olarak yetişmesi için gece gündüz çalışan tüm babalarımızın ve bizlere hayırlı evlatlar bırakarak ahirete irtihâl eden büyüklerimizin Babalar Günü kutlu olsun” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Babalar Günü sebebiyle yayınladığı mesajda, "Evlatlarının iyi insanlar olarak yetişmesi için gece gündüz çalışan tüm babalarımızın ve bizlere hayırlı evlatlar bırakarak ahirete irtihal eden büyüklerimizin Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Haziran Babalar Günü sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Şentop'un mesajı şöyle:

"İlk adımlarımızdan, en zorlu kararları verdiğimiz; kamil yaşlarımıza kadar bizlerin yanında bir çınar ağacı gibi duran, gölgesini her zaman üzerimizde hissettiğimiz, aklına, tecrübesine ihtiyacımızın hiç bitmediği, zorlandığımızda bizi cesaretlendiren, bize inanan, karşılaştığımız her zorlukta elimizden tutan, evlatlarının mutluluğu için tüm zorlukları göze alan Babalarımız…

Vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirmek için çalışan, çabalayan değerli babalarımızın hakkı ödenmez. Babalarımızın aziz hatıraları, onlar artık yanımızda olmadığında bile, çocuklarımızın, torunlarımızın ve tüm milletimizin kalbinde sonsuza kadar yaşamakta, bizlere güç vermektedir.

Hayatımda hiç silinmeyecek derin izleriyle ve hayır duasını almış olmak niyazımla sevgili babamı hasretle, rahmetle anıyor, evlatlarının iyi insanlar olarak yetişmesi için gece gündüz çalışan tüm babalarımızın ve bizlere hayırlı evlatlar bırakarak ahirete irtihal eden büyüklerimizin Babalar Günü kutlu olsun."

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Kaynak: ANKA

Mustafa Şentop, Babalar Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Şentop: 'Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mustafa Şentop: "Evlatlarının İyi İnsanlar Olarak Yetişmesi İçin Gece Gündüz Çalışan Tüm Babalarımızın Babalar Günü Kutlu Olsun" - Son Dakika
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