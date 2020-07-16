Mustafa Şentop: "(FETÖ) İhanet içerisindeki bu grubu milletimiz asla affetmeyecektir" - Son Dakika

Mustafa Şentop: "(FETÖ) İhanet içerisindeki bu grubu milletimiz asla affetmeyecektir"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcularla TBMM'de bir araya geldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcularla TBMM'de bir araya geldi. (2)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 04:07 Kaynak: AA
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