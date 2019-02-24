Son Dakika Haberleri: Mustafa Şentop Görevi Devraldı

Mustafa Şentop Görevi Devraldı

1 saat önce

TBMM Geçici Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a devretti.

Mustafa Şentop Görevi Devraldı, System.String[]
TBMM Geçici Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a devretti. TBMM Geçici Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a devretti. Şentop, Meclis Başkanlığı makamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, TBMM'nin tarihi yükünün ağır olduğunu belirterek, "Bütün milletvekili arkadaşlarımızın, Meclis Başkanvekili arkadaşlarımızın desteklerini bekliyorum. Hayırlı olsun" dedi. Adan ise, Türkiye'nin daha güçlü olacağını söyleyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi bir demokrasi örneği sergilemişlerdir. Parlamentomuza teşekkür ediyoruz, gayet güzel vakur içinde seçimi tamamlamışlardır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:01 Kaynak: İHA

Celal Adan, Mustafa Şentop, Güncel
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