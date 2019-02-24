Mustafa Şentop Görevi Devraldı
1 saat önce
TBMM Geçici Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a devretti.
TBMM Geçici Başkanı Celal Adan
, görevini TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop
'a devretti. TBMM Geçici Başkanı Celal Adan, görevini TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'a devretti. Şentop, Meclis Başkanlığı makamında gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, TBMM'nin tarihi yükünün ağır olduğunu belirterek, "Bütün milletvekili arkadaşlarımızın, Meclis Başkanvekili arkadaşlarımızın desteklerini bekliyorum. Hayırlı olsun" dedi. Adan ise, Türkiye
'nin daha güçlü olacağını söyleyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi
ve Adalet ve Kalkınma Partisi bir demokrasi örneği sergilemişlerdir. Parlamentomuza teşekkür ediyoruz, gayet güzel vakur içinde seçimi tamamlamışlardır" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:01 Kaynak: İHA
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