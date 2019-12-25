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Mustafa Şentop: "Milletimizi bir daha üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ve mecbur ettirmeyeceğiz" -...
6 saat önce
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis...
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:51 Kaynak: AA
Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Şentop, törende konuştu. (4)
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