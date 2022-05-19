Mustafa Şentop: Millî Mücadelemiz, Yeniden Büyük Türkiye Davamız İlelebet Devam Edecek Bir Ülküdür - Son Dakika
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Mustafa Şentop: Millî Mücadelemiz, Yeniden Büyük Türkiye Davamız İlelebet Devam Edecek Bir Ülküdür

19.05.2022 11:29
Mustafa Şentop: Millî Mücadelemiz, Yeniden Büyük Türkiye Davamız İlelebet Devam Edecek Bir Ülküdür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajda, “Millî mücadelemiz, yeniden büyük Türkiye davamız ilelebet devam edecek bir ülküdür. Gençlerimizin bu büyük mücadelenin önemini idrak ederek, bu ruh ve şuurla hayata bakmakta olduğunu biliyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajda, "Milli mücadelemiz, yeniden büyük Türkiye davamız ilelebet devam edecek bir ülküdür. Gençlerimizin bu büyük mücadelenin önemini idrak ederek, bu ruh ve şuurla hayata bakmakta olduğunu biliyorum" dedi.

Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün yazılı bir kutlama mesaj yayınladı. Şentop'un mesajı şöyle:

"Gazi Mustafa Kemal liderliğinde teşkilatlanan milletimizin 'ya istiklal ya ölüm' diyerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı kutlu mücadelenin 103. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 19 Mayıs 1919, emperyalistlerin milletimize yönelik tarihi kin ve düşmanlıklarının bir tezahürü olan vatanımızı işgal ve ilhak emellerine karşı yeniden var oluş destanımızın yazılmaya başlandığı gündür. Milli Mücadele'yi hayata geçiren, kadim tarihinde hürriyet için kanıyla, canıyla bedel ödemekten hiçbir zaman çekinmemiş milletimize önderlik ederek zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, bu ülkeyi bizlere ebedi vatan kılan bütün şühedayı ve gazileri tazimle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.

19 Mayıs 1919'da çıkılan yol, uzun ve çetindi. Düşmanlar, modern silahlarla teçhiz edilmiş büyük ordulara sahipti. Uzun yıllardır aynı düşmanlarla farklı cephelerde mücadele etmekte olan milletimiz, fakir, yorgun ve bitkindi. Bütün bu olumsuz şartlar altında dahi dayanılacak tek yerin aziz milletimiz olduğunu bilen Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919'da sine-i millete dönmüşlerdir. Bu haklı mücadelenin, ancak ve ancak 'milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' düsturuna sonuna kadar bağlı kalınarak kazanılacağına inanmışlardır. Bu inanç, nihayetinde tarihimize şanlı bir zafer olarak nakşedilmiştir; Milli Mücadele'nin neticesinde menzile varılmış, düşman yurdumuzdan tasfiye edilmiştir.

19 Mayıs 1919'daki tam bağımsızlık ruhu bugün de dipdiri ayaktadır ve Türkiye, milli meselelerindeki kararlılığıyla, ilkeli ve sağlam duruşuyla dostlarına güven ve ilham vererek istikbale yürümeye devam etmektedir. Milletler ve devletler arasındaki hak ve adalet mücadelesi insanlık tarihi kadar eskidir; bugün olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. Bu sebeple bizim de milli mücadelemiz, yeniden büyük Türkiye davamız ilelebet devam edecek bir ülküdür. Gençlerimizin bu büyük mücadelenin önemini idrak ederek, bu ruh ve şuurla hayata bakmakta olduğunu biliyorum. Milli Mücadele'mizin miladı 19 Mayıs, imkansızlıklar içinde olsak dahi var olma azmimizin ve istikbale umutla, inançla, kararlılıkla bakarak harekete geçme irademizin somut göstergesi olduğu için gençlerimize armağan edilmiş bir bayramdır. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını bir kere daha saygıyla anıyor, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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Kaynak: ANKA

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