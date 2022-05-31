Mustafa Şentop, Milli Sporcularla Birlikte Meclis Bahçesinde Bisiklet Turu Yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde milli bisikletçileri Meclis bahçesinde ağırladı. Şentop, ceketini çıkarıp kast taktı ve milli sporcularla birlikte Meclis bahçesinde bisikletle tur attı. Şentop, "Hem vücudun hem ruhun mukavemetini güçlendirecek bisiklet sporunu ülkemiz insanının günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Bisikleti okul sporları içerisinde daha popüler hale getirmeli, bütün çocuklarımıza, gençlerimize bisiklet kullanırken trafik bilincini de aşılamalıyız" dedi.

Mustafa Şentop, bugün Meclis bahçesinde düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tanıtım etkinliğinde katıldı. Şentop, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"HEM VÜCUDUN HEM RUHUN MUKAVEMETİNİ GÜÇLENDİRECEK BİSİKLET SPORUNU ÜLKEMİZ İNSANININ GÜNLÜK HAYATININ AYRILMAZ BİR PARÇASI HALİNE GETİRMELİYİZ"

"3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü birkaç gün öne alarak, Meclis bahçesinde kutlayarak Meclis'imizin sporla arasının mümkün olduğunca iyi tutmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca diyorum, çünkü biliyorsunuz yoğun programlar hepimizi, ne kadar da özen göstermeye çalışsak da bisiklete binmek, yürümek, koşmak gibi birçok sağlıklı hayatı bizlere sağlayacak aktivitelere zaman ayırmaktan engelliyor.

Bana göre bisiklet, bisikletle seyahat, vücudumuzun ve ruhumuzun özgürlük ihtiyacına yakışan en güzel fikirdir. Masumdur, yanlışlıkla birine çarpsa bile asla büyük felaketler meydana getirmez. Bisikletli biri, tanımadığı şehirlerde ve ülkelerde barış ve esenlikle karşılanır. Onun gezgin ruhundaki pozitif psikolojik yön, hemen etrafındaki insanlara da sirayet eder. Onları da etkiler. Hem vücudun hem ruhun mukavemetini güçlendirecek bisiklet sporunu ülkemiz insanının günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz. Bisikleti okul sporları içerisinde daha popüler hale getirmeli, bütün çocuklarımıza, gençlerimize bisiklet kullanırken trafik bilincini de aşılamalıyız… Büyükşehirlerimizden başlayarak altyapı çalışmalarının bisikletli bir hayata göre yeniden düzenlenmesi, buna imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi önem taşıyor.

Maalesef kazalar sebebiyle her yıl kaybettiğimiz birçok bisiklet kullanan insanımızda var. Bu elim kayıpların olmaması için bütün bakanlıklar ortak çalışmalar yaparak tedbirler alınmasını sağlamalı, bizler de sizin gibi topluma duyarlığı kazandırmaya yönelik çabaları destekleyerek halkımızı ve sürücüleri bu konularda bilinçlendirmeliyiz."

Mustafa Şentop, ceketini çıkartıp kask taktı ve milli sporcularla birlikte Meclis bahçesinde bisikletle tur attı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, zaman zaman bisiklete bindiğini belirterek ilk bisikletinin de kendisine dedesi tarafından alındığını söyledi.

Şentop, "Birçok yerlerde görüyorum, tebrik ediyorum bütün o yönde öncülük eden belediyeleri. Bisikletler için de özel alanlar, yollar yapmak daha güvenli hale getiriyor bu işi" dedi.