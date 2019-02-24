Mustafa Şentop TBMM Başkanı Seçildi
1 saat önce
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop
TBMM Başkanı seçildi.
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 336 oy alarak TBMM Başkanı oldu.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplandı. Başkanlık seçiminde AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop, CHP
'nin adayı Engin Altay
, HDP
'nin adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü
, İYİ Parti
'nin adayı İmam Hüseyin Filiz
yarıştı. MHP
ise AK Parti'nin adayı Mustafa Şentop'u destekledi. Birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy sağlanamadığı için üçüncü tura geçildi. Üçüncü tur oylamasında Mustafa Şentop 336 oy alarak TBMM Başkanı oldu. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:37 Kaynak: İHA
TBMM Başkanlığı Seçiminin İkinci Tur Sonuçları Belli Oldu
Son Dakika! Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu
Tekirdağ'da Deniz 30 Metre Çekildi
Bahçeli, Sosyal Medyadan Duyurdu! MHP'nin Meclis Başkanlığı İçin Adayı Belli Oldu