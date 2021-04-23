Anıtkabir'de 23 Nisan töreni - Son Dakika

ANKARA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de düzenlenen törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bazı milletvekilleri katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Meclis Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop ise Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Mazisi şeref ve faziletlerle dolu aziz milletimizin azim ve kararlılığına istinat eden TBMM'nin 101'inci kuruluş yıl dönümünde, milli mücadelemizin büyük komutanı, cumhuriyetin banisi, ilk başkanımız ve cumhurbaşkanımız olan zat-ı alinizin manevi huzurundayız. Aziz milletimizin varlığına ve vatanına kastedilen karanlık bir dönemde Ankara'da milli bir diriliş hamlesi olarak toplanan ve milli mücadelemizin karargahı olan TBMM'nin taşıdığı büyük mananın ve üstlendiği vazifenin idrakindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin yüz bir yıl önce olduğu gibi bugün de tarihi idrak ve istikbali inşa hususunda iradesi kat'idir. Vatanın birliğini, milli emanet saydığımız coğrafyaların selametini ve milletimizin dirliğini temin etmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayretimizin tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır. İlhamını, milli mücadelemizi yürüten ve cumhuriyetimizi kuran gazi meclisin şerefli mirasından alan TBMM olarak ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için gayretlerimiz, engel tanımayan bir ısrar ve inançla sürmektedir, sürecektir. Bu vesileyle zat-ı alinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de düzenlenen ilk törende de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekillerinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.