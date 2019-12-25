Mustafa Şentop: "(Terörle mücadele) Türkiye olarak mücadelemizi tamamen hukuk devleti çerçevesinde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa Şentop: '(Terörle mücadele) Türkiye olarak mücadelemizi tamamen hukuk devleti çerçevesinde... - Son Dakika

Mustafa Şentop: "(Terörle mücadele) Türkiye olarak mücadelemizi tamamen hukuk devleti çerçevesinde...

6 saat önce

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Şentop, törende konuştu. (3)

Mustafa Şentop: (Terörle mücadele) Türkiye olarak mücadelemizi tamamen hukuk devleti çerçevesinde...

Mustafa Şentop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:00 Kaynak: AA
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