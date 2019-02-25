Son Dakika Haberleri: Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi

Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi

24 dakika önce

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi, System.String[]
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1212 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 24.02.2019 tarihli 57'nci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:48 Kaynak: AA

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