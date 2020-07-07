Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi - Son Dakika

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

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