Mustafa SÜNNETÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Keçikaya köyü sakinlerinden Muhsin SÜNNETÇİ'nin kardeşi Oktay ve Halil SÜNNETÇİ'nin babaları Mustafa SÜNNETÇİ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Halil SÜNNETÇİ: 0532 734 03 76
06 Haziran 2021, Pazar
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Mustafa Sünnetçi Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. - Son Dakika