Son Dakika Haberleri: Mustafa Tahhan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek
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Mustafa Tahhan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek

10 dakika önce

Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Mustafa Tahhan'ın cenazesi yarın toprağa verilecek, System.String[]

Uluslararası İslam Öğrenci Organizasyonları Federasyonu (IIFSO) Kurucu Genel Başkanı Mustafa Tahhan'ın cenazesi, yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından ve IIFSO Kurucu Genel Başkanı olan Mustafa Tahhan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 81 yaşında vefat etti.

Mustafa Tahhan için yarın Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Tahhan'ın cenazesi, Necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek.

Necmettin Erbakan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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