Son Dakika Haberleri: Mustafa Tokgöz: Hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz
Son Dakika Spor Mustafa Tokgöz: Hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz

Mustafa Tokgöz: Hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz

1 saat önce

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 1-1 sona eren Kasımpaşa karşılaşması sonrası, "Bu haftadan sonra da inşallah hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz" dedi.

Mustafa Tokgöz: Hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz, System.String[]

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, 1-1 sona eren Kasımpaşa karşılaşması sonrası, "Bu haftadan sonra da inşallah hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz" dedi.

Mustafa Tokgöz, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını belirten Tokgöz, "Binlerce taraftar gibi biz de Kasımpaşa maçını kazanacağımıza inanmıştık. Maçın ilk dakikalarında hiç beklemediğimiz bir gol yedik. İkinci yarıda iyi oynadık. Rakibin kalecisi devleşti. İlerisi için umutlarımız yeşerdi ve güzel haberler de gelmeye başladı" dedi.

Tokgöz, futbolculara primleri dağıtacaklarını söyleyerek, "Her şey güzel olacak. Güneş açmaya başladı. Ödemelerle ilgili sorunların büyük çoğunlukla çözüleceğine inanıyorum. Futbolcu arkadaşlarımız da mağdur edilmeden bir döngü başlayacak. Onların motivasyonlarını ve isteklerini gördük. Bizim de onları yarı yolda bırakmamamız gerekmektedir. Bu haftadan sonra da inşallah hepimizin memnun olacağı bir Kayserispor göreceğiz" şeklinde konuştu.


Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:19 Kaynak: DHA
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