- Mustafa Tokgöz: "İkinci yarı çok güçlü bir Kayserispor izleyeceğiz"

İSTANBUL - Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında çok güçlü bir Kayserispor izlettireceklerini söyledi. Tokgöz ayrıca, takıma takviye yapacaklarını da ifade etti.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Hes Kablo Kayserispor'da müsabakanın ardından basın sözcüsü Mustafa Tokgöz açıklamalarda bulundu. İlk yarıda gerçekten bir futbol oynadıklarını belirten Tokgöz, "Saha ve zemin koşulları çok kötüydü. Ona rağmen ilk yarıdan beri isteyen taraf bizdik. Ama Kasımpaşa'nın da çok net pozisyonları vardı. Kalecimizi tebrik ediyorum. Son dakikalarda yüzde yüz pozisyonu kurtardı. Teknik ekibi ve oyuncuları kutluyorum. Lig yeni başlıyor, ikinci yarının ilk maçı. Pazartesi takıma takviye yapacağız. Denis Alibec, Başakşehir maçında 2 gol attı ama sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Ameliyat geçirdi. Golcü takviyesi yapacağız takıma. İkinci yarı çok güçlü bir Kayserispor izleyeceğiz. Şu an için isimler belli değil ama görüştüğümüz 4-5 oyuncu var. 1 tanesini mutlaka takıma katacağız. Teknik ekibimiz oyuncular konusunda çalışıyor. Pazartesi günü ayrılan oyuncularda netleşir" dedi.