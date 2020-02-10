Mustafa Tokgöz: "Şanssızlık var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Tokgöz: 'Şanssızlık var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz' - Son Dakika Spor

Mustafa Tokgöz: "Şanssızlık var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Antalyaspor maçında alınan beraberlik sonrasında açıklama yaptı.

Mustafa Tokgöz:

Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Antalyaspor maçında alınan beraberlik sonrasında açıklama yaptı. Mustafa Tokgöz, ligin son maçına kadar mücadele edeceklerini söyledi.


Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, mutlak suretle kazanmak için çıkılan ancak 2-2 berabere kalınan Antalyaspor maçı sonrasında oldukça dikkat çekici bir açıklama yaptı. Son haftaların en ideal kadrosu ile Antalyaspor karşısına çıkıldığını ifade eden Mustafa Tokgöz, "Yine olmadı maalesef. Mutlak zafer sloganıyla çıktığımız Antalya maçını tüm çabaya rağmen maalesef berabere bitti. Takım olarak da ilk defa bugün istediğimiz 11 sakatlık ve ceza olmadan çıktı. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Şimdi hepimizin moralleri bozuk üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bir sonuçtu. İki defa öne geçtik üçüncü golü ne yapıp edip bulmalıydık, bulamadık. Belki Kravets oyuna erken alınabilirdi. Benim şahsi düşüncem taraftar olarak. İnşallah diğer maçlarda daha iyi olur" dedi.


Kayserispor aleyhine verilen penaltı kararı ile ilgili de tepki gösteren Mustafa Tokgöz, "Aleyhimize verilen penaltı pozisyonunu izledim, izlettik de. Lopez'in o pozisyonunda ayağında ciddi bir yarık vardı. Bunun fotoğrafını çektik dördüncü hakeme de gösterdik. Biz o pozisyonun kesinlikle penaltı olmadığına inanıyoruz. Bu kadar göz göre göre nasıl net penaltı veriliyor hayret. Yani işlerine gelince VAR'a gidiliyor, işlerine gelmeyince VAR'a gidilmiyor. VAR görüyor gördüğü yanlış" cümlesi kurdu.


Asbaşkan Tokgöz, "Biz, son düdük çalana kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımızdan herkesten Kayserispor camiasından, ailesinden özür diliyoruz. Bir şanssızlık var kıramadık. İnşallah önümüzdeki haftalarda iyi sonuçlar alacağız" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kayserispor, Antalyaspor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
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