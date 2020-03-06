Mustafa tutuk yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafa tutuk yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2 - Son Dakika

Mustafa tutuk yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2

6 saat önce

Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2 (RÖPORTAJLI)

Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2 (RÖPORTAJLI)

Mustafa tutuk yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:59 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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