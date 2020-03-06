Mustafa tutuk yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2 - Son Dakika

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Mustafa tutuk yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2
6 saat önce
Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2 (RÖPORTAJLI)
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:59 Kaynak: DHA
Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici belediye başkanı seçildi -2 (RÖPORTAJLI)
Son Dakika Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı Koronavirüsten korunmak için metrobüs duraklarına yerleştirilen dezenfektan cihazları kırıldı