Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti - Son Dakika

Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti

08.05.2021 16:23

Oyuncu Mustafa Üstündağ'ın, eski eşi Ecem Özkaya'nın Gönül Dağı dizisindeki partneri Ferdi Sancar'ı tehdit ettiği iddia edildi. Üstündağ'ın eski eşi ile fotoğrafını paylaşan Sancar'ı, "O fotoğraf kalkacak, üzülürsün" diyerek tehdit mesajları attığı ve küfür ettiği ileri sürüldü.

Bodrum'da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavgayla uzun süre adından söz ettiren Mustafa Üstündağ, bu sefer de kıskançlık kriziyle gündeme geldi. Oyuncunun mahkemelik olduğu eski eşi Ecem Özkaya'nın Gönül Dağı dizisindeki partneri Ferdi Sancar'ı da geçen aylarda tehdit ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

"O FOTOĞRAF KALKACAK, YANDIN OĞLUM SEN"

TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre; Ferdi Sancar, reyting rekortmeni dizide Zahide karakterine hayat veren partneri Ecem Özkaya'yla sosyal medyadan bir fotoğrafını yayınladı.

İddiaya göre diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ kıskançlık krizine girdi ve Sancar'a sosyal medyadan, içinde ağır küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attı:

"Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın.."

YAPIMCIYI OĞLUNUN FOTOĞRAFIYLA TEHDİT Mİ ETTİ?

Ferdi Sancar'dan geri dönüş alamayan Mustafa Üstündağ'ın hızını alamayıp bu kez de "Gönül Dağı" dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'i hedef aldığı ileri sürüldü. İddiaya göre; Eşsiz'i arayan ancak görüşemeyen Üstündağ yapımcının küçük oğluyla fotoğrafını story sayfasından yayınladı ve üzerine "Kardeşin ararsın dimi? Aradım ulaşamadım. Yapımcı Emre yoğunluktan açamıyor telefonu. Beni arasana e mi" yazdı. Yine dönüş alamayınca da birkaç kez daha yapımcının çocuğunun fotoğrafını "Maşallah sübhanallah dostum. Ararsın e mi" mesajıyla tekrar tekrar yayınladı.

Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bu arada Ferdi Sancar Üstündağ'ın tehdit mesajlarını görünce Ecem Özkaya'lı postunu hemen kaldırdı ve küfürlü mesajlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ecem Özkaya'nın da bir yıl önce boşandığı Mustafa Üstündağ hakkında hakaret ve tehdit nedeniyle çok sayıda suç duyurusunda bulunduğu ve yargı sürecinin devam ettiğini öğrenildi.

İddiaların odağındaki Mustafa Üstündağ'dan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti

Mustafa Üstündağ, Toros Dağları, Ecem Özkaya, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti - Son Dakika Magazin


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