Son Dakika Haberleri: Mustafa Yalçın Amatör Maç İzledi

Mustafa Yalçın Amatör Maç İzledi

48 dakika önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Süper Amatör Küme'de oynanan Başakpınar Belediyespor ile Kayseri Demirspor maçını izledi.

Mustafa Yalçın Amatör Maç İzledi, System.String[]
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Süper Amatör Küme'de oynanan Başakpınar Belediyespor ile Kayseri Demirspor maçını izledi.

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Süper Amatör Küme'nin 25.haftasında dün Başakpınar Şaban Tankurt Stadında oynanan ve 4-1 Kayseri Demirspor'un üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı izleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı yetkililerden bilgi aldı.

Maç öncesi iki takım soyunma odasına giden başkan Mustafa Yalçın oyunculara başarılar diledi ve ardından tribünde futbolseverler ile karşılaşmayı izledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:32 Kaynak: İHA

Başakpınar, Talas, Kayseri, Mustafa Yalçın, Spor
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