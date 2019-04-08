Mustafa Yalçın Amatör Maç İzledi
48 dakika önce
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Süper Amatör Küme'de oynanan Başakpınar Belediyespor ile Kayseri Demirspor maçını izledi.
Talas
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın
, Süper Amatör Küme'de oynanan Başakpınar
Belediyespor ile Kayseri
Demirspor maçını izledi.
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Süper Amatör Küme'nin 25.haftasında dün Başakpınar Şaban Tankurt Stadında oynanan ve 4-1 Kayseri Demirspor'un üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı izleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Genel Başkanı Musa Soykarcı yetkililerden bilgi aldı.
Maç öncesi iki takım soyunma odasına giden başkan Mustafa Yalçın oyunculara başarılar diledi ve ardından tribünde futbolseverler ile karşılaşmayı izledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:32 Kaynak: İHA
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