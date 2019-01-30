Son Dakika Haberleri: Mustafa Yalçın'dan Talasgücü Belediyespor'a Ziyaret

Mustafa Yalçın'dan Talasgücü Belediyespor'a Ziyaret

57 dakika önce

AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Kayseri'yi BAL Liginde tek temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor'u ziyaret etti.

Mustafa Yalçın'dan Talasgücü Belediyespor'a Ziyaret, System.String[]
AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Kayseri'yi BAL Liginde tek temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor'u ziyaret etti.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ve yönetim kurulu üyeleri Talasgücü Belediyespor'u antrenman esnasında takımı ziyaret ederek bilgiler aldılar.

Kayseri'yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde tek takım olarak temsil edecen Talasgücü Belediyespor'u ziyaret eden Mustafa Yalçın, Pazar günü oynanacak olan Kapadokya Göremespor maçı öncesi oyunculara, teknik heyete ve yöneticilere teşekkür edip, kalan maçlarında başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:09 Kaynak: İHA

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YORUMLAR (1)
  • ali: Başkan Adayı Mustafa Çelik değil Musatafa Yalçın olacak haber başlığı ve içerik birbirinden ayrı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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