Mustafa Yalçın'dan Talasgücü Belediyespor'a Ziyaret

AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Kayseri'yi BAL Liginde tek temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor'u ziyaret etti.

AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Çelik, Kayseri'yi BAL Liginde tek temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor'u ziyaret etti.



31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, Talas İlçe Başkanı Kerem Ekici ve yönetim kurulu üyeleri Talasgücü Belediyespor'u antrenman esnasında takımı ziyaret ederek bilgiler aldılar.



Kayseri'yi Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde tek takım olarak temsil edecen Talasgücü Belediyespor'u ziyaret eden Mustafa Yalçın, Pazar günü oynanacak olan Kapadokya Göremespor maçı öncesi oyunculara, teknik heyete ve yöneticilere teşekkür edip, kalan maçlarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

YORUMLAR (1) ali: Başkan Adayı Mustafa Çelik değil Musatafa Yalçın olacak haber başlığı ve içerik birbirinden ayrı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Meteoroloji Uyardı! 5 İlde Fırtına Bekleniyor

Kulislerde Bomba İddia: Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu!

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Tarih Verip Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edeceğini Açıkladı

Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı