Mustafa Yalçın: "İşini yapmadan maaş alanları yine olsa keyifle işten çıkartırım"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Van Büyükşehir Belediyesinde genel sekreterliği görevinde işçileri bilerek çıkarmadığını söyleyerek, "İşini yapmadan maaş alanları yine olsa keyifle işten çıkartırım" dedi.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, basın mensuplarıyla Ali Dağı'nda ağaçlandırma çalışmasına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yalçın, Van Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik yaptığı süreçle ilgili konuştu. Sosyal medyada montaj yoluyla görüntülerinin yapıldığını ve bunlarında bir takım mihraklara hizmet eden medya kanalları tarafından servis edildiğini söyleyen Yalçın, "Belediyede olması gereken ve Van'da dahi olmayanları çıkartırken büyük zevk aldım, bir daha olsa aynı zevki yine alırım" dedi.



İdarecilerin öncelikli görevlerinin yanlış adamları çalıştırmamak olduğunu söyleyen Yalçın, "Ben daha önce KASKİ'de genel müdürlük yaptım, Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptım, sonra Van ve şimdi de Talas'ta görev yapıyorum. Benim kitabımda çalışmayana maaş vermek gibi bir şey yok. Bu KASKİ zamanından beri böyle hatta örneklerini isimleriyle birlikte verebilirim. Yanlış adamları çalıştırmamak bir idarecinin en önemli görevi. Ben Van'a gittiğimde özellikle teknik kadroyu topladım ve dedim ki, başka birinin zamanında işe girmiş olmanız benim için önemli değil, benim için önemli olan çalışmanız ve devlete ailenize bu şehre borcunuzu ödemeniz. Ben sizin orkestra şefinizim hadi çalışmaya dediğimde bütün personel beni alkışlamıştı böyle düşündüğüm için. Benim çalışan adamla işim olmaz. İşe gelmeden, belediye değil Van'da bile bulunmadan maaş alanları tespit etiğimizde de keyifle ve zevkle işinden ayırdık ve hortumunu kestik. Ben bunları dediğim halde, başka illerde işçi çıkaranlar biz yaptık onlar da yaptı anlamına getiren montaj çalışmaları yapmışlar. Ben suçsuz personel atıp bundan keyif adlıma getirmişler. Bu günlerde belli mihrakların desteklediği televizyonlar tarafından gündeme getiriliyor ve ummadığımız kişiler de bunları beğeniyor. Demek istediğim şu, Olağanüstü Hal Komisyonu'ndan bana gelen listedekileri, emniyet ve istihbaratın söylediği terörle ilgisi olanları ve aynı zamanda benim tespit ettiğim ve belediyede maaş aldığı halde bulunmayanları işten çıkardım. Bundan da gerçekten keyif aldım ve yine olsa alırım. Çünkü bu halkın parasını kimsenin cebine atıp da keyif yapmaya hakkı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ