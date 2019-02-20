Son Dakika Haberleri: Mustafa Yalçın, Projelerini Açıkladı

Mustafa Yalçın, Projelerini Açıkladı

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, "Yüz ağartan" ismini verdiği 100 projesini açıkladı.

Mustafa Yalçın, Projelerini Açıkladı, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın AK Partili Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, "Yüz ağartan" ismini verdiği 100 projesini açıkladı.

Özel bir restoranda düzenlediği basın toplantısında projelerinden bahseden Yalçın, seçilmesi durumunda eğitim projelerine önem vereceklerini söyledi.

Kendisinin de öğretmen olduğunu belirten Yalçın, "Genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçeye başkan adayı olduk. Seçilirsek birçok mahalleye okullar yapacağız. Bu okullar için hayırseverlerimiz hazır. Biz de seçimden sonra arsa yerlerini hazırlayıp okullarımızı yapacağız. Ayrıca ilçenin birçok yerine kitap kafeler açacağız." diye konuştu.

Diğer projelerinden de bahseden Yalçın, şunları kaydetti:

"Halef Hoca Caddesi üzerine 7/24 kütüphane açmayı planlıyoruz. Ayrıca Kayseri'nin havacılıkta bir geçmişi var. Kayseri 1926'da burada kurulan tayyare fabrikasında uçak üreten bir şehir. Biz de buna binaen Talas'ta havacılık lisesi kuracağız. Kırsal mahallelerimizden talepler geliyor. Buralara yatılı bölge Kuran Kursları açacağız. Engelsiz bakım evlerine çok önem veriyoruz. Bunları da ilçemizin birçok yerinde hizmete sokacağız. İlçemizde kurulan bazı pazarlarda haftanın belirli günlerinde antika pazarı kuracağız. Mevlana Mahallesi'ne dev bir yaşam merkezi yapacağız. Yine bu mahalleye 2 pazar yeri sözümüz var."

Yalçın, ayrıca ilçeye yaklaşık 30 dükkanlık bir sanayi sitesi kurmayı planladıklarını, Ali Dağı teleferik projesinin yeniden gündeme geleceğini ve ilçede bulunan jandarma arazisinin bir bölümüne millet bahçesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:22 Kaynak: AA

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