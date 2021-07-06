MUSTAFA, YAŞAMA TUTUNAMADI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için girdiği baraj göletinde boğulmaktan son anda kurtarılan Mustafa Pişken (18), kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Barajı Göleti'nde meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte pikniğe giden Mustafa Pişken, serinlemek için baraj göletine girdi. Bir süre sonra çırpınırken fark edilen Pişken, sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pişken, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Pişken, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Pişken'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.