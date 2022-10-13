Mustafa Yeneroğlu, Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye Raporunu Değerlendirdi: "Ülkemizin İçinde Bulunduğu Karanlık Tablo, Bir Kez Daha Yüzümüze...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye Raporu'nu değerlendirdi. Yeneroğlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tablo, Avrupa Birliği'nin bu raporu ile bir kez daha yüzümüze çarpmıştır. Ancak bu tablo bizi asla ümitsizliğe düşürmeyecektir. Aksine, ülkemizi bu koyu karanlıktan çıkartmak için daha çok mücadele edecek ve toplumun tüm farklı kesimleriyle birlikte demokrasiye, hukuk devletine, insan haklarına inanan insanlar olarak barış, huzur ve refah dolu Türkiye için daha çok çalışacağız" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, dün yayınlanan 'Avrupa Birliği Komisyonu 2022 Türkiye Raporu'na ilişkin basın açıklaması yaptı. Yeneroğlu'nun açıklaması özetle şöyle:

"Türkiye'nin refahını ve huzurunu dert edinen, belli bir kesimin değil tüm Türkiye'nin zenginliğini hedefleyen, Türkiye için gerçek bir demokrasi ve hukuk devletinden başka istikamet olmadığını bilen herkes için sürpriz olmayan bu rapor, insanımızın hayatına doğrudan dokunan pek çok konuda yapılan yanlışları ortaya koymaktadır. Raporda, Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu; Meclisin, hükümetin hesap verebilirliğini sağlayacak gerekli araçlardan yoksun olduğu ve etkili bir denge ve denetleme mekanizması bulunmadığının altı çizilmektedir. Rapor; mevcut sistemin, demokrasinin en temel standartlarından dahi uzak olduğunu ortaya koymaktadır.

"RAPOR, AÇILAN CEZA DAVALARI VE MAHKUMİYETLERLE TOPLUMUN NASIL SİNDİRİLDİĞİNİN BİR FOTOĞRAFIDIR"

Demokrasinin can damarları olan sivil toplum kuruluşlarının baskı altında olduğu; ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüklerinin kısıtlanmasıyla özgür hareket etme alanının daraldığı ifade edilen raporda 'ifade özgürlüğü alanında son yıllarda gözlenen ciddi gerilemenin devam ettiği' belirtilerek 'Devlet kurumları tarafından uygulanan kısıtlayıcı tedbirler ve adli ve idari yollarla artan baskı, ifade özgürlüğünün kullanılmasını baltalamaya devam etmiştir' denilmektedir. Gazeteciler, insan hakları savunucuları, avukatlar, yazarlar, muhalif politikacılar, öğrenciler, sanatçılar ve sosyal medya kullanıcılarına karşı açılan ceza davaları ve mahkumiyetler de toplumun nasıl sindirildiğinin bir fotoğrafı olarak raporda açıkça ortaya konmuştur.

"RAPOR, YARGI TEŞKİLATIMIZIN İÇLER ACISI HALİNİ DİLE GETİRMEKTEDİR"

Raporda yargı teşkilatımızın içler acısı hali de açık bir şekilde dile getirilmiş; yargının, muhalefet partilerinin milletvekillerini sistematik bir şekilde hedef almak için kullanıldığı, yargı bağımsızlığının yok edildiği belirtilerek hakim ve savcılar üzerindeki baskıya ilişkin gerçekler de iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. AİHM kararlarının uygulanmamasının, yargının uluslararası standartlara bağlılığına ilişkin endişelerin artmasına neden olduğu ifade edilen raporda; hakim ve savcıların mesleğe alınmasında ve terfiinde nesnel, liyakate dayalı ve önceden belirlenmiş kriterlerin bulunmadığı ve bunun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı önündeki ciddi engellerden biri olduğu da tespit edilmiştir.

"YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÖZÜ VEREN SAYIN ERDOĞAN İÇİN TAVSİYELER"

Raporda, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele sözleri veren Sn. Erdoğan'ın ihtiyacı olan tespitler de yer almaktadır. Uluslararası yükümlülüklerin gereği olan yolsuzlukla mücadele birimlerinin kurulmadığı ve kamu kurumlarının hesap verebilirliği ile şeffaflığının iyileştirilmesinin gerektiği belirtilen raporda yolsuzlukla mücadele stratejisi ve eylem planının olmamasının, yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele etme iradesinin bulunmadığını gösterdiği ifade edilmiştir.

"EVLATLARIMIZ AVRUPA'NIN BAŞI DİK TÜRKİYE'SİNDE BÜYÜYECEK"

Ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tablo, Avrupa Birliği'nin bu raporu ile bir kez daha yüzümüze çarpmıştır. Ancak bu tablo bizi asla ümitsizliğe düşürmeyecektir. Aksine, ülkemizi bu koyu karanlıktan çıkartmak için daha çok mücadele edecek ve toplumun tüm farklı kesimleriyle birlikte demokrasiye, hukuk devletine, insan haklarına inanan insanlar olarak barış, huzur ve refah dolu Türkiye için daha çok çalışacağız. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın da ifade ettiği gibi "Hedefimiz Türkiye'nin AB üyeliğidir. Evlatlarımız Avrupa'nın başı dik Türkiye'sinde büyüyecek."