DEVA Partisi, siyanür sızıntısıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi - Son Dakika
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DEVA Partisi, siyanür sızıntısıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi

27.06.2022 15:56
DEVA Partisi, siyanür sızıntısıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısını meclis gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'aBu felaketin insan ve doğa üzerine yaratacağı zararlı etkilerin diğer illere de sirayet etmesi ihtimali değerlendiriliyor mu?" gibi soruular yöneltti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısını TBMM gündemine taşıdı. Yeneroğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, "Boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile zamanında müdahale edilmiş midir? Tesis alanına yakın olan Fırat Nehri'ne herhangi bir sızıntı olmuş mudur" diye sordu.

DEVA PARTİSİ, SİYANÜR SIZINTISINA İLİŞKİN TBMM'YE SORU ÖNERGESİ VERDİ

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan siyanür sızıntısına ilişkin Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Yeneroğlu, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti;

"Boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile zamanında müdahale edilmiş midir?

Kaç metreküp solüsyon ortama akmış ve ne kadarlık bir alan solüsyonla kontamine olmuştur?

Kontamine olmuş toprak, yüzeyden sıyırılarak güvenli alana taşınmış mıdır?

Söz konu su tesislere en yakın yerleşim alanı ne kadar uzaklıktadır?

Tesis alanına yakın olan Fırat Nehri'ne herhangi bir sızıntı olmuş mudur? Şayet olmuş ise su ekosistemine olan zararları tespit edilmiş midir?

Tesis alanına yakın herhangi bir dere yatağı mevcut mudur? Dere yatağı mevcut ise buraya herhangi bir zarar vermiş midir?

Atık havuzları için gerekli önlemler alınmış mıdır? Söz konusu tesis alanındaki atık havuzlarında güvenli limit değerlerinin üzerinde siyanür bulunuyor mu?

Liçleme serim alanlarının ihata duvarlarının mukavemetine karşı heyelan riskleri açısından gerekli önlemler alınmış mıdır?

Söz konusu işletme, ÇED raporunda belirtilen hususlara ilişkin gerekli önlemleri almış mıdır? Zamanında gerekli denetimler yapılmış mıdır?

Maden sahası kaç hektarlık bir alanı kapsamaktadır ve işletme süresi kaç yıldır?

Şirket sahasında kaç adet buharlaştırıcı (evaportör) inşa edilmiştir? Atık havuzlarında bulunan ve evaportörlerle atmosfere salınan zehirli kimyasallar havayı ve tarım alanlarını etkiliyor mu? Bu hususta gerekli ölçümler düzenli yapılıyor mu?

Bölgede yaşayan insanlar için herhangi bir sağlık taraması yapılmış mıdır?

Tesisin yer altı ve yüzeysel sulara olan etkisi ile yöredeki flora ve faunaya etkileri araştırılmış mıdır?

Tesis çevresinde yeterince numune alınmış mıdır? Alınmış ise kaç yerde numune alınmıştır ve hangi akredite edilmiş laboratuvarda analizler yapılmıştır?

Bu felaketin insan ve doğa üzerine yaratacağı zararlı etkilerin diğer illere de sirayet etmesi ihtimali değerlendiriliyor mu?

Olası bir deprem durumunda daha fazla siyanürün doğaya karışmasını önlemek için gerekli tedbirler alındı mı?"

YORUMLAR
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Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyeti durduruldu
Kaynak: ANKA

Mustafa Yeneroğlu, Fırat Nehri, Demokrasi, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEVA Partisi, siyanür sızıntısıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi - Son Dakika

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