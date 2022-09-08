MUSTAFA YEŞİL, VEFATININ 20'NCİ YILINDA KABRİ BAŞINDA ANILDI

2002 yılında görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil, vefatının 20'nci senesinde kabri başında dualarla anıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, merhum Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in vefatının 20'nci yılı dolayısıyla 500 Evler Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenledi. Törene, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Törende Kuran-ı Kerim okunması ve edilen duaların ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 'Merhum Belediye Başkanımız Mustafa Yeşil'i bugün öğrenci kardeşlerimizle ve Gaziosmanpaşalılarla birlikte andık. Bu vesileyle kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.