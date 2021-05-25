Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki göstererek Nihat Özdemir'i istifaya davet etti - Son Dakika

Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki göstererek Nihat Özdemir'i istifaya davet etti

25.05.2021 17:49
Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki göstererek Nihat Özdemir'i istifaya davet etti, System.String[]

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara tepki gösterdi.

Antalya spor Başkanı Mustafa Yılmaz, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara tepki gösterdi. Yılmaz, "Yaşatılan bu haksızlığa karşı susmadık. Antalyaspor camiasına yapılan bu büyük haksızlığı dile getirdik ve sonuç itibarıyla da yine adaletsizce cezalandırıldık" diye konuştu. Yılmaz, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de istifaya davet etti.

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Beşiktaş ile oynadıkları Türkiye Kupası finali sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaya tepki gösterdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklama tepkisini dile getiren Yılmaz, "Türk futboluna yapılabilecek en büyük kötülük, adaletsizliktir. Kuralların eşit uygulanmadığı bir yerde ise adaletten bahsedilemez. 18 Mayıs 2021 günü Antalyaspor'umuz ile Beşiktaş arasında bir kupa finali oynandı. Maç sahada cereyan etti ve nihayetinde Beşiktaş kupaya ulaştı, biz de Antalyaspor'a ve sportmenliğe yakışan şekilde kendilerini tebrik ettik. Ancak o gece İzmir'de, adalet ve hakkaniyet, bizzat bunu sağlamakla görevli TFF ve TFF Başkanı tarafından tüm spor kamuoyunun gözleri önünde ayaklar altına alındı. TFF'nin müsabaka tarihinden bir gün önce resmi internet sitesinden yapmış olduğu; '250'şer kişilik takım kontenjanı' açıklamasına ve yine müsabakanın sorumlu ev sahibinin TFF olmasına rağmen o gece stadyumda herkesin gördüğü üzere binlerce kişi vardı. Tribünlere baktığınızda ise her '1' Antalyaspor taraftarına karşılık neredeyse '5' Beşiktaş taraftarı yer almıştı ve tüm bu haksızlık TFF Başkanının gözleri önünde cereyan etmişti" dedi.

"Adaletsizce cezalandırıldık"

Maçın ardından yaşananları dile getirdiğini ve bu yüzden cezalandırıldığını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben o akşam yaşanan bu haksızlığı kamuoyu önünde dile getirdim. TFF'nin ev sahibi olduğu, inisiyatifin bizzat TFF'nin kendisinde bulunduğu bu müsabakada usulsüz seyirci alımına itiraz ettiğim için şimdi bu şekilde cezalandırıldım. Bilinmesini isterim ki, Antalyaspor aleyhine yaşatılan böyle bir haksızlık ortadayken, biletleri olmasına rağmen stada alınmayan Antalyaspor taraftarları stadın kapılarında bekletilirken, benden ve yönetimimden protokol koltuklarında rahatça ve umarsızca oturmamız nasıl beklenirdi? Beklenemezdi elbet… Biz de yaşatılan bu haksızlığa karşı susmadık. Antalyaspor camiasına yapılan bu büyük haksızlığı dile getirdik ve sonuç itibarıyla da yine adaletsizce cezalandırıldık."

"Hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin"

Mustafa Yılmaz, TFF ve Nihat Özdemir'e seslenerek, "Buradan Federasyona ve Başkanı Nihat Özdemir'e sesleniyorum; kendi koyduğunuz kurallara en önce bizzat kendiniz uymayacaksanız ve bu olaylar sizin ve milyonların gözleri önünde cereyan ederken sus pus oturacaksanız siz niye varsınız? Neden halen o koltuktasınız? Ülke futbolunu getirdiğiniz hale bakın! Asıl sorumluluklarınıza odaklanın, kendi görevinizi layıkıyla yapmaya gayret edin ve en önemlisi adaletli olun, adaletli. Eğer bunu yapma gayreti ve iradesi sizde yoksa o halde bir kere olsun bu ülkeye bir faydanız olsun, hemen o koltuğunuzu boşaltın ve derhal istifa edin. Antalyaspor camiası mensupları olarak bizler inanırız ki, haksızlık karşısında susan da adaletsizliğin ortağıdır. Antalyaspor'a 18 Mayıs günü, bizzat TFF tarafından stada alınan taraftar sayıları bakımından haksızlık yapıldı, adaletsiz davranıldı. Biz de Antalyaspor yönetimi olarak bu haksızlığa dikkat çektik, bunu sözlü olarak dile getirdik, bundan dolayı da cezalandırıldık. Bilinmesini isterim ki ben ve yönetim kurulum kendimizi özel olarak Antalyaspor'un menfaatlerini korumak, genel bakımdan da Türk futbolunun doğru zemine oturması için bulunduğumuz makamların hakkını vermekle yükümlü hisseden kimseleriz. Siz adaleti sağlayamadığınız için hakkı yenen Anadolu kulüplerinin başkanlarına ceza vereceğinize kuralları tatbik edin ve görevinizi suiistimal etmeden yerine getirin" ifadelerini kullandı.

Cezaların kendilerini yıldırmayacağını belirten Mustafa Yılmaz, "Son söz olarak da bilinmesini isteriz ki Antalyaspor olarak biz, hakkı gür sesle dile getirmek adına konuştuk, konuşuyoruz ve de konuşmaya devam edeceğiz. Bu cezaların bizleri yıldırmayacağı gibi bu durum, ancak ve ancak cezalandırılmamızı isteyenlerin seviyesini yansıtacaktır" diye konuştu. - ANTALYA

Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki göstererek Nihat Özdemir'i istifaya davet etti

Futbol Federasyonu, Mustafa Yılmaz, Nihat Özdemir, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Yılmaz, kendisine verilen cezaya tepki göstererek Nihat Özdemir'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor


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