Mustafa Yılmaz ve Doğuş bir numaraya çıktılar

Albümü ve şarkısıyla kısa sürede büyük bir başarıya imza atan Mustafa Yılmaz,Grand Müzik ailesine ve beni keşfeden Doğuş'a çok teşekkür ederim. Müzik yolculuğumda en büyük destek onlardan geldi. Müzik severlerin ve kitlemin bana gösterdiği ilgiden de oldukça memnunum demek ki doğru bir iş yaptık. Gururlanmamak elde değil dedi.