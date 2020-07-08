Mustafa Yumlu'dan hakeme tepki: Nereden gördü penaltıyı?
Yayıncı kuruluşa konuşan Mustafa Yumlu, "Tek hedefimiz buradan puan veya puanlar almaktı.
Yayıncı kuruluşa konuşan Mustafa Yumlu, "Tek hedefimiz buradan puan veya puanlar almaktı. İstediğimiz gibi de gidiyordu. Önlemler de aldık ama ilk golde konsantre olamadık. Oyunu bırakmak istemiyorduk. Her an gol atabileceğimizi düşünüyorduk. Abdülkadir hoca nereden gördü bilemiyorum penaltıyı. Clichy'nin de pozisyonu vardı ona verilmedi. Dirseğime vurdu dedim, nasıl penaltı gördü bilemiyorum. Dirseğime değdi ama vücuduma yapışık olan yere değdi.
"BAŞAKŞEHİR GÜÇLÜ AMA FARKLI ŞEYLER DÖNÜYOR HERHALDE"
VAR hakemleri ne gördü merak ediyorum. Başakşehir güçlü ama farklı şeyler dönüyor herhalde. Biz iyi niyetimizle oynuyoruz. Bizim iyi niyetimizi suistimal etmesinler. Zor dönemlerde hakemlerimize rica ediyoruz. Çok basit ya. 1-0 devam etse her an gol bulabilirdik. Bizi moral olarak bitirdi. Abdülkadir hoca iyi yönettiği maçı o pozisyonda bitirdi. Bu ligde kalmak istiyoruz. Kimse bizden ümidini kesmesin. Bu takımın ekmeğini yiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu takımı kümede tutacağız. Yeter ki farklı etkenler işin içine girmesin. Bugün olduğu gibi" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:16
Son Dakika › Spor › Mustafa Yumlu'dan hakeme tepki: Nereden gördü penaltıyı? - Son Dakika Spor
Son Dakika 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:41 TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:25 Kıyma ve kırmızı ette mide bulandıran bu hilelere dikkat! 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 04:45 Arjantin'de 70 yıl önce bulunan balık fosilinin 70 milyon yıllık olduğu keşfedildi