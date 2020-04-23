Son Dakika › Spor › Mustafa Yumlu Denizlispor'da kalacak - Son Dakika Spor
Mustafa Yumlu Denizlispor'da kalacak
7 saat önce
SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, koronavirüs salgınının kulüpleri olumsuz etkilediğini belirterek, sözleşmesinde fedakarlık yapacağını söyledi.
SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, koronavirüs salgınının kulüpleri olumsuz etkilediğini belirterek, sözleşmesinde fedakarlık yapacağını söyledi. "Denizlispor'da çok mutluyum" diyen Mustafa, "Herkes taşın altına elini koymalı. Ben şahsen Denizli'de mutluyum. Mevcut koşullar çerçevesinde şu aşamada para önemli değil, elbet bu günler de geçecektir. Mümkün olduğunca burada oynamak istiyorum. Gelecek sezon da Denizlispor'da oynayacağım" açıklamasını yaptı. Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki savunmacı, ligde 20 maça çıkıp 3 kez fileleri sarstı.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:02 Kaynak: DHA
Son Dakika Katar Hükümeti, Süper Lig'in kalan maçlarının ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı Emre Kılınç, gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyleyerek G.Saray'a gideceğini işaret etti Ömer Uzun: Juventus Fenerbahçe'den Berke Özer'i istedi Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı Fenerbahçe, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'na astı Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı Adebayor: Virüsü Togo'ya ben getirmedim, bağış yapmayacağım Burak Yılmaz'dan maaş indirimi haberlerine sert çıkış: Para peşinde koşacak insan değilim Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü UEFA, 676 kulübe 70 milyon euroluk ödeme yapacak Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor