Fenerbahçe'ye bir de gol atan Mustafa Yumlu'nun sözleri şu şekilde



"Fenerbahçe'nin son haftalarda kötü bir gidişatı vardı. Bizim de vardı ama geçen hafta kazandık. Bugün puan alacağımızdan çok emindik. Sadece oyun disiplininden kopmamayı hedefledik. Çok üzgünüm. Fenerbahçe'ye 2 pozisyon vermeden 2 gol yedik. Fenerbahçe Türkiye'nin dört büyük camiasından biri. Son dakikada attıkları gole bu kadar seviniyorlarsa, demek ki çok iyi şeyler yapmışız. Üç puanı hak ettik ama olmadı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Onların yarışta olması lazım. Bizim hedefimiz ligde kalmak. İnşallah bunu başaracağız."



