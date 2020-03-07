Mustafa Yumlu: "F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...' - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafa Yumlu: 'F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...' - Son Dakika Spor

Mustafa Yumlu: "F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...'

7 saat önce

Fenerbahçe'ye bir de gol atan Mustafa Yumlu'nun sözleri şu şekilde"Fenerbahçe'nin son haftalarda kötü bir gidişatı vardı.

Mustafa Yumlu:

Fenerbahçe'ye bir de gol atan Mustafa Yumlu'nun sözleri şu şekilde


"Fenerbahçe'nin son haftalarda kötü bir gidişatı vardı. Bizim de vardı ama geçen hafta kazandık. Bugün puan alacağımızdan çok emindik. Sadece oyun disiplininden kopmamayı hedefledik. Çok üzgünüm. Fenerbahçe'ye 2 pozisyon vermeden 2 gol yedik. Fenerbahçe Türkiye'nin dört büyük camiasından biri. Son dakikada attıkları gole bu kadar seviniyorlarsa, demek ki çok iyi şeyler yapmışız. Üç puanı hak ettik ama olmadı. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Onların yarışta olması lazım. Bizim hedefimiz ligde kalmak. İnşallah bunu başaracağız."


Mustafa Yumlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı
Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 06:47:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Yumlu: "F.Bahçe son dakikadaki gole bu kadar sevindiyse...' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]