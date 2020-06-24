Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız" - Son Dakika

Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız"

- Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız" Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, ligde geri kalan maçlarla ilgili umutlu konuşarak, "Taraftarlarımız, camiamızın hiç panik yapmasına gerek yok. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız.

- Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız"

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

DENİZLİ - Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, ligde geri kalan maçlarla ilgili umutlu konuşarak, "Taraftarlarımız, camiamızın hiç panik yapmasına gerek yok. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız. Bu kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız" dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ısınma, pas ve kuvvet çalışmaları ile devam etti. Antrenman öncesi kaptan Mustafa Yumlu ve Oscar Estupinan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş maçında horozların tek golünü atan Estupinan, Beşiktaş maçında beraberliğin ardından yaşanan olaylar sebebiyle konsantrelerinin bozulduğunu ve ardından gollerin geldiğini belirtti. Çaykur Rizespor maçının önemli olduğunu belirten Estupinan "Bütün maçlar bizim için önemli ama en yakın maçımız Çaykur Rizespor maçı. O yüzden bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü direkt bir rakibimizle oynuyoruz. Tablodaki görüntümüze baktığımızda çok önemli bir maç olduğunu görebiliyoruz, kazanmamız gerekiyor. Bunun için tüm ciddiyetimizle çalışıp gereken her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu arada defansta eksiklerimiz olabilir, her maçta böyle eksiklikler oluyor. Maalesef futbol bu, maça sürekli tam çıkamıyorsunuz. Eksiklerimizin yerine oynayacak futbolcular her zaman hazırdır. Çünkü biz burada yüzde yüzümüzü vererek çalışmaya çalışıyoruz ki maça çıktığımızda da maçta gösterebilelim" şeklinde konuştu.

Mustafa Yumlu: "Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum"

Beşiktaş maçı öncesinde bireysel problemleri maça yansıttığı ve beklenen performansı sergileyemediğini belirten Mustafa Yumlu, üzgün olduğunu ve maç sonrasında moral bozukluğuyla birkaç gün evden dışarıya çıkamadığını dile getirdi. Deneyimli futbolcu, "Camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyorum. Onları gerçekten hayal kırıklığına uğrattığımızın farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar"

Ligin devam ettiğini ve Çaykur Rizespor deplasmanından puanlarla dönmek istediklerini belirten kaptan Yumlu, ligde rahat bir konuma gelmek istediklerini söyledi. Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacaklarını belirten Mustafa Yumlu, taraftarlara seslenerek, "Taraftarlarımız, camiamız hiç panik yapmasına gerek yok. Biz futbolcular olarak her şeyin bilincindeyiz, farkındayız. Bu kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız. Buradan ben onlara sesleniyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmasınlar, bize destek olmaya devam etsinler, biz de inşallah sahada gereken cevabı vererek onları mutlu edeceğiz. Kimsenin bundan bir gram şüphesi olmasın. Ben kendi adıma, takımım adına ağabey olarak, kaptan olarak buradan söylüyorum" diye konuştu.

Çaykur Rizespor, Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Yumlu: 'Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

00:10 Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti 20:40 Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü 19:44 Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi 18:14 Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı 17:39 Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir 15:29 Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş 14:34 Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın 13:02 Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı 12:28 Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti 12:11 Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı 11:38 10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 10:48 Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı 09:39 Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak 09:06 Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak 08:53 Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 05:35:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafa Yumlu: "Kötü gidişattan en kısa zamanda kurtulacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]