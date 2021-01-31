Mustafa Yumlu: "Puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor" - Son Dakika

Mustafa Yumlu: "Puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor"

31.01.2021 21:31

Süper Lig'de Denizlispor, evinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.

Süper Lig'de Denizlispor, evinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi. Maçın ardından açıklama yapan tecrübeli oyuncu Mustafa Yumlu, Göztepe maçının kendileri için final niteliğinde bir maç olduğunu belirterek, "İnanın gerçekten puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Uzun süredir galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlı ekip galibiyetin ardından moral buldu. Maçın ardından açıklama yapan Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, bu maçta şanslarının yanında olduğunu ve zor bir maç geçirdiklerini belirtti. Trabzon maçını ve yeni Teknik Direktör Hakan Kutlu'nun babasının vefat etmesine rağmen takımın başında maça çıktığını belirterek, "Gerçekten bugün bizim için final niteliğinde bir maçtı' derler ya bizim için öyle bir maçtı. Kazanmaktan başka hiç bir çaremiz yoktu. Çünkü yukarıdaki takımları yakalamamız bizim için çok önemli. İç saha da oynuyoruz ve bunun sıkıntılarını şu ana kadar yaşadık. İç sahada sadece kazanamıyorduk, en büyük sıkıntımız buydu. Bugün oynayan oynamayan arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık. Gerçekten büyük mücadele, karakter ortaya koyduk" diye konuştu.

"BU SÜREÇTEN SONRA KAZANMAMIZ GEREKİYOR ARTIK KİM OLURSA OLSUN"

Taraftarların desteklerini hissettiklerini ve rakibe fazla pozisyon vermediklerini ifade eden Yumlu, "Kazanmamız gereken maçtı, kazandık. Gerçekten bizim için inanılmaz zor maçtı. Zorlanacağımızı da biliyordum. Şu ana kadar hiçbir maçı kolay geçmedi. Belki çok pozisyona giremedik çok böyle baskı da uyuyamadık ama bugün önemli sonucu 3 puan almaktı. Fazla pozisyona giremedik ama rakibimize pozisyon verdiğimiz hatırlamıyorum. Sadece duran toptan basit bir gol yedik. Çok şükür bugün Allah'a şükürler olsun şansımız yanımızdaydı ve daha önce bu şansımız yanımızda yoktu. Çok goller kaçırıyorduk pozisyona giriyorduk. Maalesef yine basit bireysel hatadan gol yediğimiz zaman bir kırılgan yapımız vardı. Bugün çok şükür şans yanımızdaydı. Bu süreçten sonra kazanmamız gerekiyor, artık kim olursa olsun. Puanlar bizim için çok önemli. Üst sıralarda hafif biraz yaklaştık. Kopmadık, bundan sonraki süreçte bizim için çok önemli. Buraya taraftarımız gelemiyor ama ben inanıyorum onların dualarıyla, bizim de ortaya koyduğumuz karakter, mücadele çok önemliydi" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK KARAKTER ORTAYA KOYARAK TAKIMLA BİRLİKTE OLDU"

Süper Lig'de her takımın birbirini yenebileceğini ve babası vefat eden teknik direktör Hakan Kutlu'ya baş sağlığı dileyen Yumlu, "Hocamızın babası vefat etti, onun haberini aldık sabah. Hocamıza teşekkür ederim. Belki bırakıp gidebilirdi babasının mezarına. Ama o takımın başında maça çıktı. Biz de buradan babamıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Hocamızın ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İnanın gerçekten puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor ve ben bazen hiç bakmıyorum. Çünkü gerçekten sonuçta biz de insanız taraftarımıza onları çok büyük beklenti içinde biz özellikle bakamıyorum açıkçası moral bozuyor. Biz ona takılmıyoruz maçları kazanmamız gerekiyorb Gerçekten çok büyük mücadele var. Her takım, her takımı yeniyor" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'A KARŞI OYNAYACAĞIM"

Trabzonspor maçını değerlendiren ve karşılaşmada elinde gelen her şeyi yapacağını belirten Yumlu, "Benim için duygusal bir maç olacak. Doğduğum, büyüdüğüm yetiştiğim kulüp. Oranın ekmeğini yedim. Allah'ıma şükürler olsun şu ana kadar o lafı hiç dedirtmedim 'Doğduğu, büyüdüğü, oynadığı takıma karşı'. Sonuçta oynadığım takım benim için en önemli şeydir. Bugün Denizlispor formasını giyiyorum ve Trabzonspor'a karşı oynayacağım. O sahaya çıktıktan sonra takımın kazanması gereken bütün mücadeleyi vereceğim. Futbolda duygusal bir bağ yoktur. Ben şu an buranın ekmeğini yiyorum ve yediğim için çıkıp sonuna kadar her zamanki gibi mücadeleyi orada da vereceğim" diye konuştu.

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Mustafa Yumlu: Puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor
Mustafa Yumlu: Puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor
Mustafa Yumlu: Puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor
Mustafa Yumlu: Puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor

Spor Toto Süper Lig, Mustafa Yumlu, Denizlispor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Yumlu: 'Puan tablosuna hiç bakacak yüzümüz olmuyor' - Son Dakika Spor


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