Mustafa Yumlu, Rize kadrosuna dahil edildi
09.01.2021 13:01
Sakatlığı nedeniyle ilk etapta Rizespor maçı kafilesine dahil edilmeyen Mustafa Yumlu, yapılan son kontrollerin ardından kafileye alındı.
Sakatlığı nedeniyle ilk etapta Rizespor maçı kafilesine dahil edilmeyen Mustafa Yumlu, yapılan son kontrollerin ardından kafileye alındı.
Denizlispor, deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının kadrosuna, sakatlığından dolayı dahil etmediği Mustafa Yumlu'yu, yapılan son kontrollerin ardından kafilesine dahil etti. Tecrübeli stoperin, yarın oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde belli olacak. - DENİZLİ
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