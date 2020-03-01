Mustafa Yumlu Türkiye'yi ağlattı - Son Dakika
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Mustafa Yumlu Türkiye'yi ağlattı

6 saat önce

Denizlispor bugün oynadığı Yeni Malatyaspor maçında galibiyete taşıyan isimlerden Mustafa Yumlu İdlib kahramanları ile ilgili yaptığı açıklamada herkesi duygulandırdı.

Mustafa Yumlu Türkiye'yi ağlattı, System.String[]

Denizlispor bugün oynadığı Yeni Malatyaspor maçında galibiyete taşıyan isimlerden Mustafa Yumlu İdlib kahramanları ile ilgili yaptığı açıklamada herkesi duygulandırdı.


Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Mustafa Yumlu, İdlib'e askerlerin yanına gitmek istediğini kaydederek duygu dolu sözlerle ekran başındakileri etkiledi. Yumlu, "Futbolu konuşmak için gelmedim açıkçası, moralim birkaç gün önce şehitlerimiz var, gazilerimiz var buradan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazi kardeşlerimize acil şifalar versin inşallah. Ben Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünden girmek istiyorum konuya, 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz biz böyle bir milletiz, biz böyle milletimize ülkemize sahip çıkıyoruz.' Ben belki bedelli olarak askerliğimi ama şu an size yemin ediyorum ki abdetliyim, şu an İdlib'e oraya Mehmetçik kardeşlerimin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken dahi boğazım düğümleniyor. Evet belki acemiyim, belki biz orada gitmek istesek bile savaşa belki operasyonlara bizi göndermeyecekler. Ama en azından kardeşlerimizin erzaklarını, mühimmatlarını, çantalarını gerekirse o çamur olmuş ayakkabılarını, botlarını temizlerim. Çünkü bu ülke, bu devlet, bu millet, bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer ben kefenimle hazırım oraya gitmek için, kefenimi giydim bekliyorum. Ülkemiz için, vatanımız için bu toprak için, sahipsiz değil" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Yeni Malatyaspor, Mustafa Yumlu, Denizlispor, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:03 Kaynak: İHA
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