Son Dakika Haberleri: Mustafa Yumlu'yu Denizlispor kaptı
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Mustafa Yumlu'yu Denizlispor kaptı

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'dan ayrılan stoper Mustafa Yumlu'yu renklerine bağladı.

Mustafa Yumlu'yu Denizlispor kaptı, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Yukatel Denizlispor, Akhisarspor'dan ayrılan stoper Mustafa Yumlu'yu renklerine bağladı. Yeşil-siyahlı ekip, adı Antalyaspor ve Göztepe'yle anılan 32 yaşındaki stoperle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Arsinspor ve 1461 Trabzon'un ardından 7 sezon Trabzonspor'da forma giyen, Eskiehirspor'da da görev yapan Mustafa Yumlu, son 2.5 sezonu Akhisar'da geçirdi. Tecrübeli stoper, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kaldırıp UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği Akhisarspor'da geçen sezon 3 Kasım 2018'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'la oynanan maçın 62'nci dakikasında çapraz bağlarından sakatlanıp ameliyat olarak sezonu kapattı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:32 Kaynak: DHA
Mustafa Yumlu, Denizlispor, Spor
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