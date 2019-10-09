Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu Atandı
Son Dakika Güncel Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu Atandı

Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu Atandı

2 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.

Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu Atandı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.


AK Parti'nin eski İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Kocaman'ın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yardımcısı olmasının ardından yerine atama ile Derya Balcıoğlu getirildi. 35 yaşında olan ve 10 yıldır kadın kollarında görevli olan 1 çocuk annesi Balcıoğlu, Uludağ Üniversitesi mezunu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, AK Parti, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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