Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu Atandı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.
AK Parti'nin eski İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Kocaman'ın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yardımcısı olmasının ardından yerine atama ile Derya Balcıoğlu getirildi. 35 yaşında olan ve 10 yıldır kadın kollarında görevli olan 1 çocuk annesi Balcıoğlu, Uludağ Üniversitesi mezunu. - BURSA
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