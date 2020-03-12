Mustafakemalpaşa Belediyesi afetlere hazır - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa Belediyesi afetlere hazır

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi personeline Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü işbirliği ile 'temel afet bilinci eğitimi' verildi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi afetlere hazır, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi personeline Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü işbirliği ile 'temel afet bilinci eğitimi' verildi.


Mustafakemalpaşa Belediyesi, personeline yönelik verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından verilen eğitimde afetlerde ilk 72 saate dikkat çekildi. Meclis salonunda düzenlenen eğitim programında personele afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı. Deprem, heyelan, sel-taşkın, çığ ve yangın konularında afet bilinci kazandırılan belediye personeli olası afetlere hazır hale getirildi.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm personele afet bilincinin kazandırıldığını belirterek, olası bir afete hazır olduklarını ve doğal afetlerde alınacak önlemlerin hayatımıza tatbik etme konusunda temel afet bilinci eğitiminin büyük önem taşıdığını söyledi.


AFAD'ın Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre Mustafakemalpaşa'nın 1. derece deprem riski taşıyan ilçelerinden birisi olduğunu hatırlatan Başkan Kanar, "Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü'nün (MTA) yenilenmiş diri fay haritası da bunu kanıtlamaktadır. Bu durumda bizlerde tedbirlerimizi arttırmalıyız" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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