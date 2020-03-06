Mustafakemalpaşa Belediyesi şehitler için lokma döktürdü - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa Belediyesi şehitler için lokma döktürdü

7 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı neticesinde şehit olan askerlerimiz için lokma döktürdü.

Mustafakemalpaşa Belediyesi şehitler için lokma döktürdü, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı neticesinde şehit olan askerlerimiz için lokma döktürdü.


Adnan Menderes Meydanında kurulan lokma tezgahının başına geçen Belediye Bakanı Mehmet Kanar, şehitler için okunan duaların ardından lokma dağıttı. Başkan Mehmet Kanar, "Aziz şehitlerimizin ruhlarına döktürdüğümüz lokmaları vatandaşlarımızla paylaştık. Türlü hile ve desiselerle vatanımızı bölmeye çalışanlara rağmen, kardeşçe yaşadığımız bu toprakları da paylaşmaya devam edeceğiz. Mehmetçiğimizin ruhları şad olsun" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
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