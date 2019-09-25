Mustafakemalpaşa Belediyesinin çiftçiye desteği sürüyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi, çiftçinin hasat dönemindeki en önemli ihtiyaçlarından biri olan tartı meselesini ücretsiz kantar hizmetiyle çözüme kavuşturdu.



Mahsülün tüketiciye ve işleme tesislerine ulaştırılmasını kolaylaştıran elektronik kantar sayesinde zaman kaybı önlenirken, belediyenin yeni hizmetiyle desteklenen üretici, ürünlerin pazarlama sürecini de hızlandırdı. Çiftçiler Orta Mahalle'de bulunan temizlik işleri şantiyesindeki elektronik kantar hizmetinden 24 saat ücretsiz olarak faydalanabilecek.



Çiftçinin desteklenmesi için ilk adımı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurarak attıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bursa'nın yüzde 25 yüz ölçümüne sahip en büyük ilçesi olan Mustafakemalpaşa'nın tarım alanında da en büyük olması için çaba harcadıklarını söyledi. Mehmet Kanar, çiftçiye olan desteğin süreceğine vurgu yaparak, birinci sınıf tarım arazilerine sahip olan ilçeyi parmakla gösterilen bir tarım şehri yapmayı hedeflediklerinin altını çizdi.



Başkan Kanar, yeni ve örnek olacak uygulamanın çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Hasat sonrası ihtiyaç duyulan en önemli masraf kalemlerinden birini ortadan kaldırmış olduk. Çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - BURSA