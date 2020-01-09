Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de de iddialı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de de iddialı - Son Dakika Spor

Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de de iddialı

17 dakika önce

Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı İstanbul'da düzenlenen karate turnuvasından derecelerle döndü.

Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı 2020'de de iddialı, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı İstanbul'da düzenlenen karate turnuvasından derecelerle döndü.


2020'de de iddiasını sürdüren Belediyespor ekibi, İstanbul'da düzenlenen 33. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvasında 4 altın 1 bronz madalya elde etti. Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate Takımı antrenörü Engin Macar, "Disiplinli çalışmalarımızın karşılığını almaya devam ediyoruz. Tatamideki iddiamız 2020 yılında da devam ediyor. Bizlere desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Mehmet Kanar'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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