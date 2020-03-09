Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler madalyaları topladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler madalyaları topladı - Son Dakika Spor

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler madalyaları topladı

6 saat önce

İstanbul'da yapılan Uluslararası Eurasia Open Karate turnuvasına Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulübü hem ferdi hem takım olarak katıldığı turnuvada madalyaları topladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler madalyaları topladı, System.String[]

İstanbul'da yapılan Uluslararası Eurasia Open Karate turnuvasına Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulübü hem ferdi hem takım olarak katıldığı turnuvada madalyaları topladı.


İstanbul'da yapılan Uluslararası Eurasia Open Karate turnuvasına Mustafakemalpaşa Belediyespor Kulübü toplamda 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 bronz madalya ve 1 şampiyonluk kupası kazanarak yarışmayı tamamladı. Ayrıca 10-11 yaş erkek takım kumite müsabakalarında zorlu rakiplerini farkla yenerek şampiyon olan belediyesporlu sporcular, kendilerine destek olan Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür ettiler. - BURSA

Mustafakemalpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:58 Kaynak: İHA
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