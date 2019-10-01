Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerden büyük başarı
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Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerden büyük başarı

1 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı Kestel ilçesinde düzenlenen illerarası karate şampiyonasına katıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerden büyük başarı, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı Kestel ilçesinde düzenlenen illerarası karate şampiyonasına katıldı. Başarıdan başarıya koşan sporcular müsabakalardan 10 madalya ile döndü.


28-29 Eylül tarihlerinde Bursa Kestel Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapılan karşılaşmalar oldukça heyecanlı geçti. Birçok takımın yer aldığı ve zorlu geçen müsabakalarda Mustafakemalpaşa Belediyespor adına tamamiye çıkan minik ve genç karateciler kendi kategorilerinde boy gösterdi. Mustafakemalpaşa'dan 12 sporcusuyla şampiyonaya katılan Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı, 2 birincilik, 3 ikincilik, 5 üçüncülük alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Yapılan karşılaşmalar sonucunda Belediyesporlu Kutay Gencer Yaz birinci ile Sudenaz Özdel birinci, Burak Gencer, Deniz Durgut ve Yağız Elma ikinci, Muhammet Tutaş, Utku Göçer, Mehmet Toprak, Ömer Faruk Uydaş ve Selen Şan üçüncü oldu.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, sporcuların Kestel'de düzenlenen karşılaşmalarda büyük bir performans gösterdiğini belirterek, "İlçemizin adını duyurmanın gururunu bizlere bir kez daha yaşattılar. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Kestel, Eylül, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:02 Kaynak: İHA
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