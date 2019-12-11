Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerin başarısı sürüyor - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerin başarısı sürüyor

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler, Kestel'de düzenlenen Karate Şampiyonasında 13 madalya kazandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerin başarısı sürüyor, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler, Kestel'de düzenlenen Karate Şampiyonasında 13 madalya kazandı.


Bursa'nın Kestel ilçesinde düzenlenen küçükler ve yıldızlar Karate Şampiyonasına katılan Mustafakemalpaşa Belediyespor Karate takımı 6 birincilik, 3 ikincilik, 4 üçüncülük elde ederek toplamda 13 madalya ile turnuvayı tamamladı. Türkiye Karate Federasyonu Bursa İl Temsilciliği tarafından düzenlenen müsabakalarda Kata-Kumite dallarında tatamiye çıkan Ceylin Elverdi birincilik ve üçüncülük madalyası elde ederken, Hilal Nur Acar zorlu geçen her iki dalda üçüncü oldu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Kestel, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:45 Kaynak: İHA
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