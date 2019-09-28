Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa, Bursa 4 Days Oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yapacak
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Mustafakemalpaşa, Bursa 4 Days Oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Safari Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen üçüncü Uluslararası 4 Days Oryantiring yarışlarının üçüncü ayağı Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Mustafakemalpaşa, Bursa 4 Days Oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yapacak, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği ve Safari Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen üçüncü Uluslararası 4 Days Oryantiring yarışlarının üçüncü ayağı Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.


Hayat boyu spor kültürünü yaygınlaştırmak maksadıyla düzenlenen ve 4 gün sürecek yarışlarda organizasyon duraklarından biri de Mustafakemalpaşa Suuçtu şelalesi olacak. Kayın ağaçlarının içinde 38 metre yükseklikten dökülen ve ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan Suuçtu birçok sporcuya ev sahipliği yapacak. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin destek verdiği programda, 11 Ekim Cuma günü saat 10: 00' da Suuçtu şelalesinde uzun mesafe yarışları düzenlenecek. 10 ve 80 yaş aralığında olan herkesin katılabileceği yarışlar, spor ve eğlenceyi bir araya getirecek. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
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