Mustafakemalpaşa camilerinde temizlik seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafakemalpaşa camilerinde temizlik seferberliği - Son Dakika

Mustafakemalpaşa camilerinde temizlik seferberliği

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan cami ve mescitlerde temizlik seferberliğini sürdürüyor.

Mustafakemalpaşa camilerinde temizlik seferberliği, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan cami ve mescitlerde temizlik seferberliğini sürdürüyor.


Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının habercisi üç ayların başlamasıyla ilçe merkezindeki 36 ibadethanede temizlik başladı.Belediye tarafından görevlendirilen özel temizlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında iç ve dış temizlikleri yapılan camiler, vatandaşların daha ferah ve temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları için hazır hale getiriliyor.Belediye Başkanı Mehmet Kanar, mübarek üç ayların başlamasıyla yoğun mesai harcadıklarını belirterek, İslam alemi için rahmet, bereket ve beraberlik ayı olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayına hazırlıkların hız kazandığını söyledi.Başkan Kanar, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapmaları için çalışıyoruz. Camilerdeki hizmetleri aksatmadan, temizlik ekibi, tam donanımlı araç ve gereçlerle cami ve ibadethanelerde halı yıkama, süpürme, iç ve dış temizlik işlerini titiz bir şekilde yapıyor. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz" dedi.


Mabetlerde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, camilerin temizlenmesi kadar temiz tutulmasının da çok önemli olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor
Türkiye'de yaşayan Çinli: Yarasa yeyip yemediğimi soran oldu İran'da vatandaşlara koronavirüse karşı "Evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:03:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafakemalpaşa camilerinde temizlik seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]