Mustafakemalpaşa camilerinde temizlik seferberliği - Son Dakika

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan cami ve mescitlerde temizlik seferberliğini sürdürüyor.



Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının habercisi üç ayların başlamasıyla ilçe merkezindeki 36 ibadethanede temizlik başladı.Belediye tarafından görevlendirilen özel temizlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında iç ve dış temizlikleri yapılan camiler, vatandaşların daha ferah ve temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları için hazır hale getiriliyor.Belediye Başkanı Mehmet Kanar, mübarek üç ayların başlamasıyla yoğun mesai harcadıklarını belirterek, İslam alemi için rahmet, bereket ve beraberlik ayı olan, 11 ayın sultanı Ramazan ayına hazırlıkların hız kazandığını söyledi.Başkan Kanar, "Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapmaları için çalışıyoruz. Camilerdeki hizmetleri aksatmadan, temizlik ekibi, tam donanımlı araç ve gereçlerle cami ve ibadethanelerde halı yıkama, süpürme, iç ve dış temizlik işlerini titiz bir şekilde yapıyor. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz" dedi.



Mabetlerde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, camilerin temizlenmesi kadar temiz tutulmasının da çok önemli olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti. - BURSA