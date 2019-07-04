Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa Cezaevi kapatıldı
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Mustafakemalpaşa Cezaevi kapatıldı

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Adalet Bakanlığı'na bağlı A/3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı.

Mustafakemalpaşa Cezaevi kapatıldı, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Adalet Bakanlığı'na bağlı A/3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler Bursa Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 1957 yılında Züferbey Mahallesinde hizmete giren Mustafakemalpaşa cezaevi 62 yıl sonra Adalet Bakanlığının aldığı kararla kapatıldı. Uzun süredir kapanması gündemde olan Mustafakemalpaşa Kapalı Cezaevi, sabah saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak başlatılan tahliyede, 100'e yakın mahkum Bursa genelindeki cezaevlerine nakledildi.

Eşyaları ile birlikte sevk edilmek için nakil araçlarına bindirilen mahkumlara, jandarmaya ait trafik ve koruma araçları da eşlik etti. Sevk edilen mahkumların yakınları ise cezaevi çevresinde yakınlarını görebilmek için merakla bekledi.

Adalet Bakanlığı tarafından kapatılması öngörülen Mustafakemalpaşa A/3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli ise Bursa'daki cezaevlerinde görev alacak.

Öte yandan cezaevinin tamamen boşaltılmasının ardından Jandarma veya Belediye'ye devredileceği iddia edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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